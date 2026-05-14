ファミリーマートはきょう14日10時より、母の日ギフトとして展開されたスイーツを対象とした「売り尽くしセール」をファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」で開催した。【画像】割引となった「母の日ギフト」スイーツ（一覧）パッケージや焼き印に母の日限定デザインが含まれるという理由で販売ができなくなった商品を、最大41％オフという「今だけの特別価格」で届けることで、食品ロス削減を目指す試みとなる。