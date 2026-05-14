歌舞伎俳優の片岡愛之助が13日、自身のブログで4日に老衰のため亡くなった作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんを追悼した。『ルパン三世のテーマ』などを手掛けた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さん愛之助は「アニメ「ルパン三世 PART2」（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二様沢山の夢と希望を有難う御座いました」と大野さんを偲び、謝