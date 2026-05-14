「ブレーブス４−１カブス」（１３日、アトランタ）カブスの今永昇太投手が先発マウンドに上がり、７回０／３を２失点、無四球の快投。日本勢トップとなる５勝目の権利は逃したが、３戦連続のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）を達成。だが本人はリリーフが打たれた直後、ベンチで悔しさをにじませた。３敗目を喫し、チームも１０連勝後に４連敗となった。初回、二回と連続の三者凡退で完璧な立ち上がりを見せ