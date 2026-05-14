◇ナ・リーグカブス1―4ブレーブス（2026年5月13日アトランタ）カブスは13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦に敗れ、4連敗となった。先発の今永昇太投手（32）は7回0/3を5安打1失点、6奪三振無四球と好投したが、打線の援護に恵まれず3敗目。打線はこの日も4安打1得点と低調に終わった。4連敗中の安打は13で得点はわずかに3。深刻な得点力不足に陥っている。試合前の時点でメジャートップのチーム打率.272、233