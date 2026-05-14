日本在住のウクライナ人兄弟ユーチューバー、SAWAYAN（サワヤン）の兄・サワが14日までにYouTubeチャンネルを更新。妻の妊娠を報告した。サワは「私サワ、今年の秋に父親になります」と発表し、「約4年におよぶ妊活。ようやく子どもを授かってくれまして秋ごろに誕生する予定です」と説明。妻が「免疫性不妊症」を患い不妊治療を受けていたことも明かし、視聴者に感謝して頭を下げた。また、かつて出場していたボディコンテスト「