◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で今季３勝目を期す。スタメンが発表され、前日にロバーツ監督が明言したとおり、打順からは外れ、今季４度目の投手専念となった。試合前、ロバーツ監督が取材に応じ、大谷の起用について「彼に数日間、体をリセットする時間を与えよ