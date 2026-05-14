バイオリニストの葉加瀬太郎が、１３日に自身のインスタグラムを更新。“そっくり”デュエットのパフォーマンスにファンが沸いている。「葉加瀬太郎オーケストラコンサートツアー２０２６東京国際フォーラムＷＯＷＯＷの生中継では最上と僕が２分割画面に。」と書き出した葉加瀬。そっくりすぎるオーボエ奏者・最上峰行とのデュエットについて、「ややこしいのを通り過ぎている最上と僕の愛のデュエットでありました。笑」