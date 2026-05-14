【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（50）が5月14日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。騒動後、初めて同番組に出演した。【写真】「いじめられていた」発言撤回した45歳人気芸人◆高橋茂雄、生放送で騒動に言及ビーズを使ったアート作品を紹介するVTRが流れた同番組。山里がVTRについてのトークを展開すると、高橋は「いや、山ちゃん