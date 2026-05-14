ふるさと納税で税金を控除！？自治体へ寄付して節税する方法 ふるさと納税で税金を控除 自治体へ寄付して節税する ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付することで寄付額の2000円を超える分について、所得税・住民税から控除を受けることができる制度です。ふるさと納税の納付者は納付先の自治体より返礼品を受け取ることができます。また、ふるさと納税には、所得や家族構成などで決まる「控除上限金額」があり、控