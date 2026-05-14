厄介な「穴持たず」の巨大熊肉をどう料理する？ 第1話のターゲットとなったのは、N県に出現した巨大な月の輪熊「アナモタズ」です。 冬眠前に十分な食料を食べられず穴に入れない個体であり、慢性的な飢餓状態にあるため大変危険な存在とされています。さらに厄介なのがその「肉」の質です。 普段から腐肉などを食べているためかなりの臭みがあり、狩猟したとしても解体や処理が非常に困難であることが予想されました