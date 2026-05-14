動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動⑥骨盤部 身体の部分分けと基本運動⑥骨盤部 現代人ができなくなった骨盤部の動き 骨盤部の基本運動には、「前傾と後傾」「左上傾けと右上傾け」「腹圧」という５つがあります。「腹圧」は動きではありませんが、とても重要なため動きケア®では骨盤部の基本運動のひとつに加えてあります。 まずは、「前傾と後傾」ですが、どちらも十分に