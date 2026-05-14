飼育動物や図鑑も性教育の機会になる？子供の興味と性教育を結びつける方法 飼育動物や図鑑も性教育の機会に 保育園や幼稚園などで、昆虫や動物を飼育したり、おうちでペットを飼ったりすることもあるかと思います。また、アニメやおもちゃなどから恐竜、生き物などを好きになり、図鑑、絵本、教育番組などに興味をもっているかもしれません。 そのなかで、生命の営みとして交尾や出産シーンなどの写真や映像、説明す