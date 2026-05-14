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東京時間10:09現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24658.00（-52.00-0.21%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4712.80（+6.10+0.13%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外は小幅高