USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.355.466.587.30 1MO7.185.456.216.71 3MO7.625.746.647.03 6MO7.966.007.037.30 9MO8.136.197.367.47 1YR8.296.517.687.64 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.377.956.20 1MO6.907.886.28 3MO7.518.396.63 6MO7.978.816.93 9MO8.289.