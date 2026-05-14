ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。5月14日（木）放送の同番組では、「ネコいぬ！ビフォーアフター」や「古都・京都で出会う金継ぎ教室の癒やしネコ」などを特集する。【写真】子どもとほぼ同じ重さ…？トイプードルがもはや人間の“デカプー”に今回のゲストは、“ネココメンテーター”の松井ケムリ（令和ロマン）。愛猫のイトちゃんのかわいいクセ