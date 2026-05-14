レゾナック・ホールディングスが急伸している。１３日の取引終了後に、２６年１２月期上期業績予想について、売上高を６１５０億円から６６００億円（前年同期比２．８％増）へ、営業利益を３５０億円から５７０億円（同７４．８％増）へ、純利益を２００億円から３８０億円（同９３．３％増）へ上方修正したことが好感されている。 主に半導体・電子材料における先端半導体用途の販売数量が増加していることが売上高