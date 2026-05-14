１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円８５銭前後と前日の午後５時時点に比べ１銭程度のドル高・円安とほぼ横ばい。 １３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円８６銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でインフレ圧力の根強さが示されたことから一時１５７円９３銭まで上伸したが、その後は