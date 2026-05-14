フルヤ金属がストップ高の１万６３０円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を８８０億円から９６０億円（前期比６７．３％増）へ、営業利益を１６５億円から２２５億円（同２．４倍）へ、純利益を１１０億円から１５０億円（同２．３倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１２０円から１５５円（前期９６円）へ引き上げたことが好感されている。 情報通信市