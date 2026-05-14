ブロードエンタープライズがストップ高の１４３５円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）単独決算が、売上高２５億４７００万円（前年同期比８８．１％増）、営業利益５億６０００万円（同３．３倍）、純利益２億２９００万円（同２．３倍）と大幅増収増益となったことが好感されている。 販売代理店の獲得や連携強化に加えて、宿泊施設、分譲マンション、地方創