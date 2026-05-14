新東工業は急反騰し、一時ストップ高となる前営業日比１５０円高の１１４２円に買われた。１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１７００億円（前期比３．５％減）、営業利益予想は７３億円（同９０．５％増）、最終損益予想は５６億円の黒字（前期は１６２億６２００万円の赤字）とした。年間配当予想は中間・期末各２４円の合計４８円（前期実績は