「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１０時現在で、ジャパンマテリアルが「売り予想数上昇」で５位となっている。 １４日の東京市場で、Ｊマテリアルは反発して始まったものの失速。１２日に年初来高値となる２２５３円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は１３日取引終了後に２７年３月期通期の連結業績予想を公表。