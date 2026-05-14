[5.13 スコットランド・プレミアリーグ第37節 マザーウェル 2-3 セルティック]セルティックの日本代表FW前田大然が13日、敵地でのスコットランド・プレミアリーグ第37節マザーウェル戦(○3-2)で、今季公式戦15ゴール目を記録した。先発フル出場した前田は0-1の前半41分、中央からペナルティエリア左へ動き出すと、相手のスライディングでこぼれたボールが足下に入る。外へ流れながら左足で打ったシュートが右ポストに当たって