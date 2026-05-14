【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPの山田涼介が、『VOCE』7月号（5月21日発売）の連載「BEAUTY DIARIES」にて、コンブチャ作りに挑戦した。 ■山田涼介の慣れた包丁さばきにスタッフも思わず拍手 今回は、「内側からの美を意識していきたい！」という本人たっての希望で、初めてのコンブチャ作りに挑戦。発酵のメカニズムや菌を活かしたレシピに、料理好きの山田は興味津々。慣れた包丁さばきでフル