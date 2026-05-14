【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ミーマイナーが、5月13日に1st EP『部屋とガラクタと私』をソニー・ミュージックレーベルズ内gr8!recordsよりリリースし、メジャーデビューを果たした。 ■「部屋とガラクタと私」の初披露時のライブ映像もYoutubeでサプライズ公開 ミーマイナーは、2024年9月に美咲（Vo＆Gu）とさすけ（Ba）を中心に結成。インディ