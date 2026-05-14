シンガー・ソングライターの藤原さくら（30）が14日までにインスタグラムのストーリーズを更新。アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報を受け、追悼した。藤原は大野さんのコンサートにゲストボーカルとして出演した際の映像も収録された22年発売のBlu−rayを紹介し「分け隔てなくたくさん音楽の話をしてくださった大野雄二さんルパンコンサートのアンコ