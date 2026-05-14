タレントのスマイリーキクチが１３日、Ｘを更新。「ＳＮＳでの暴露が流行っているようで」と切り出し「僕も誰にも言ってないことが１つある」と、ある芸人の先輩との思い出を“暴露”した。スマイリーキクチは以前、事件に関与しているなどのデマをＳＮＳで流布される被害に遭っていたが「誹謗中傷されて警察が捜査中の頃です。他事務所の先輩を思い出したんです」と切り出した。「その先輩はネットで殺害予告をされて事件に