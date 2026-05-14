ロッキング・オン・ジャパン企画制作のフェス「JAPAN JAM」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の公式Xが14日までに更新。払い戻しについて説明した。「JAPAN JAM 2026 5月4日(月・祝)公演の中止により、この日を心待ちにしてくださっていた皆さまにご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます」と書き出し、強風の影響でステージが破損して中止を余儀なくされた「JAPAN JAM」の4日公演について言及。「開催中