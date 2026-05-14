東京・足立区のスーパーで高級シャンパンを盗んだ疑いで男が逮捕された。男はカートに積んだ商品の上に自分のカバンを置いて目隠しに使う手口で犯行に及んでいた。300万円相当を買い取り業者で売りさばき、万引きしたとみられる店1078件などの記録が発見されている。カートにカバンを置いて目隠し…電話するふりして店外へ13日、カメラが捉えたのは、重たい足取りで東京・竹の塚署から姿を現した男。高級シャンパンなどの万引きを