俳優西岡〓馬（79）が、14日までにインスタグラムを更新。柴田恭兵（74）とのツーショットなどを公開した。西岡は、このほど開催されたゴルフ「叙々苑カップ」に出場。「6年ぶりのイベント！柴田恭兵君と、同組です」と、柴田とのツーショットを公開。また「里見浩太朗さん、横峯さくらさんと！他にもたくさんの芸能人達が！楽しいゴルフでしたー♪♪♪」と、里見、横峯とのショットも披露した。フォロワーからは「おお、恭