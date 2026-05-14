富士急グループの十国峠は5月13日、十国峠の山麓森の駅と山頂パノラマテラスをつなぐ鋼索鉄道設備「十国峠パノラマケーブルカー」に代わる新たな交通手段「スロープカー」を2027年夏から運行開始予定だと発表した。十国峠パノラマケーブルカー十国峠は、神奈川県・箱根と静岡県・熱海の中間に位置する。同スロープカーは、嘉穂製作所が製作する跨座式斜面走行モノレールで、同方式では最大勾配50°まで対応可能な自走式モーター駆