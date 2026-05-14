【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円 任天堂より7月23日に発売予定のNintendo Switch 2用ソフト「スプラトゥーン レイダース」について、楽天ブックスの予約特典の画像が公開された。 予約特典は、水場のレジャーやサウナにもぴったりな「メッシュ