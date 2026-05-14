5月15日発売の「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃんvol.2 名作シネマズ」。その中から今回は、2003年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』のシーンを切り取ったC賞とE賞をピックアップ。発売前からSNSでも話題となっています。指名手配ポスターがタオルに⁉️￣￣V￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃんvol.2 名作シネマズ🎥📅5/15(金)より 一番くじO