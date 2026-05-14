本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板する。試合前、球場にはかつての「センパイ」の姿があった。引退から2か月、転身を遂げたことを米記者が報じている。試合開始の約3時間前、米紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番マディー・リー記者が自身のXで、「ジェイソン・ヘイワードがドジャースのフロントオフィスにスペシャルアシスタントと