３億円の家購入で話題になったタレントの鈴木奈々が、下着ショットを披露しファンを沸かせた。鈴木は１３日に自身のインスタグラムを更新。「下着撮影だよー」と書き出すと、「抱き心地良さそうって言われた！最近ふっくらしたからね嬉しかった」と一言つづり、写真をアップ。パジャマから下着をのぞかせた、撮影オフショットを公開した。そして、「私が着用してる下着は、ＬＵＮＡナイトブラの一番人気カラー『アンティ