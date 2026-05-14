◆米大リーグブルージェイズ―レイズ（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、０―１で１点を追う８回無死満塁の４打席目に左犠飛で追いついた。レイズの先発は右腕のジャックス。昨季まで３年連続で７０試合以上に登板し、今季途中から先発になった右腕だ。初対戦だった岡本は、両軍無得