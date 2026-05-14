◆米大リーグブレーブス―カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板。７回まで１失点と好投し、今季３度目のハイクオリティースタート（ＨＱＳ、７回で自責点２以下）を達成した。５月３先発すべてでクオリティースタート（ＱＳ、６回で自責点３以下）も記録した。１―１の８回先頭で内野安打を許して交代し