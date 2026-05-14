人気ボーカルグループのウエストライフが、体調不良により25周年記念ツアーに参加しないことが決定しているマーク・フィーリー(45)が「元気」だとファンに報告した。2024年2月、敗血症や肺炎、ヘルニアの手術など、およそ3年半にわたって次々と健康問題で悩まされていたことで、バンドからの離脱を発表していたマークはウエストライフの新曲には参加する一方で、今年予定されていてる