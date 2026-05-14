倉敷フリースクール 合同入所説明会＆不登校相談会のチラシ 5月23日、倉敷市のライフパーク倉敷(大ホール）で、フリースクールの合同入所説明会と不登校相談会が開かれます。ゴールデンウィーク明けに不登校の児童・生徒が増加する傾向にあることを受け、倉敷不登校ネットワークなどが主催するものです。 倉敷市、岡山市、笠岡市から6つのフリースクー