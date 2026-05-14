ニュージーランド代表にクリス・ウッド、マイケル・ウッドら26人北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場するニュージーランド代表がメンバーを発表した。中心選手のFWクリス・ウッドら26人がベルギーらが入るグループGでの戦いに臨む。今大会から出場チームが48チームに拡大され、オセアニア予選はトップになったチームが大陸間プレーオフ進出から本大会へのストレートイン獲得に出場への道が緩和された。その権利を得たニュー