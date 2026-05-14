米国のマクドナルド店員が商品のフライドポテトを口に入れた後、それを取り出して客の容器に入れる動画を投稿し、波紋が広がっている。12日（現地時間）、ボストン25ニュース（Boston 25 News）など現地メディアによると、問題となった動画は米国マサチューセッツ州サウスブリッジのあるマクドナルドの店舗で撮影されたものだという。動画の中の店員はカメラに向かって「今日、フライドポテト食べたい気分でしょ？」と言った後、フ