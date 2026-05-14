韓国半導体株の好調で韓国証券市場に対する海外個人投資家の関心が大きくなっている。最近ではある日本人投資家がSKハイニックスに集中投資して10億円の資産を作ったと明らかにして話題を集めた。日本の個人投資家Aさんは最近自身のXを通じ「総資産10億達成！」としながら投資収益の証拠写真を公開した。投資歴10年のプログラマーというAさんは、2024年6月から資産の95％をSKハイニックスに集中投資し、これにより資産が8倍になっ