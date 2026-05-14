鐘村遺跡の大型墓「Ｍ１０」墓出土の器物。（太原＝新華社配信）【新華社太原5月14日】中国山西省晋中市昔陽県の鐘村遺跡がこのほど、2025年度の全国十大考古新発見に選ばれた。遺跡から夏王朝末期の最高等級の貴族墓が見つかり、太行山の西麓に独立した地域中心が存在していたことが示された。遺跡は同県鐘村にある。山西省考古研究院が山西大学などと24年から調査と発掘を行い、6基の高等級墓を発見した。形状は多くが方形に