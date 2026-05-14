今ではスマホやタブレットで手軽に読める電子書籍ですが、かつてこれらのデバイスが存在しなかった頃は、専用の電子ブック端末を用いて読むのが当たり前でした。当時はインターネットを通じてコンテンツをダウンロードできなかったため、どのようにコンテンツを転送するかが大きなポイントでしたし、バッテリーや電池など、駆動方法も大きな課題となっていました。【懐かしい!!】ソニーにNEC、松下…国内メーカーが開発→撤退し