2024年4月、ノンフィクション作家・森功のもとに一通の手紙が届いた。差出人は、積水ハウス55億円詐欺事件の主犯格として逮捕され、Netflixドラマ『地面師たち』で綾野剛が演じた辻本拓海のモデルとなった人物だ。【写真】カミンスカス操がモデルに…Netflix『地面師たち』で綾野剛が演じた辻本拓海を見る「ハッキリ言います。私は無罪です」--獄中からの告白で明かされた、事件の知られざる真相とは。『地面師vs.地面師 詐欺師