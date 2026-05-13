とちぎテレビ 宇都宮市に本店がある栃木銀行は１３日、２０２６年３月期の決算を発表しました。グループ全体、銀行単体ともに増収増益になり、２年ぶりに黒字に転換しました。 （栃木銀行 仲田裕之頭取） 「２０２６年３月期の決算は、前期の赤字決算から大きく回復した決算となりました。金利環境の変化も追い風になり、貸出金利息など資金利益が着実に拡大をいたしました」 栃木銀行の子会社を含めたグル&#