とちぎテレビ 足利銀行と茨城県の常陽銀行を傘下に置くめぶきフィナンシャルグループが13日、2026年3月期の決算を発表しました。足利銀行単体の最終的な利益は303億円と、前の年に比べ117億円増えて増収増益となりました。 創業130周年を迎えた足利銀行単体で見ますと、今年3月期の決算は企業の売り上げに当たる経常収益は1,626億円になり、前の年と比べておよそ352億円、率にして27.5％増加しました。 最終的な