とちぎテレビ 小山市で去年１１月、男らが住宅に押し入り住人の女性に重傷を負わせた事件で逮捕された男が、１３日、宇都宮地検に身柄を送られました。 検察に身柄が送られたのは、強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕された、群馬県藤岡市の会社員、鳥谷部翔太容疑者（２７）です。 この事件は、去年１１月４日夜、小山市大川島の住宅で、住人の女性（当時６９）が棒のようなもので殴られ、右腕を骨折する大けがをした上、