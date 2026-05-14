〈「ハッキリ言います。私は無罪です」…Netflix『地面師たち』綾野剛のモデルが獄中から送ってきた“衝撃の手紙”〉から続く積水ハウスから騙し取った55億5000万円は、いったい誰の懐に消えたのか。裁判でも捜査でも解明されなかった“最大の謎”について、Netflixドラマ『地面師たち』のモデルとなった男、カミンスカス操が獄中から語り始めた。そして、「逃げ切った男」の存在が浮かび上がる。【写真】カミンスカス操がモデル