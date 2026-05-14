14日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台後半で取引された。午前10時現在は前日比01銭円安ドル高の1ドル＝157円85〜86銭。ユーロは18銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円95〜97銭。北京で開かれる米中首脳会談の内容を見極めたいと様子見ムードが広がり、小動きだった。市場では「日銀による為替介入の警戒感からも投資家は慎重になっている」（外為ブローカー）との声があった。