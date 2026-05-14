〈Netflix『地面師たち』では“殺害”されたなりすまし犯…現実の地面師たちが選んだ「もう一つの消し方」〈綾野剛が演じた男のモデルが告白〉〉から続くNetflixドラマ『地面師たち』で豊川悦司が演じたハリソン山中のモデルとされる内田マイク。外国ルーツを思わせるその名前の由来には諸説あるが、実態は謎に包まれたままだ。【写真】内田マイクがモデルに…Netflix『地面師たち』で豊川悦司が演じたハリソン山中を見る28億